Жители Волгограда сообщили о десяти взрывах над городом
В небе над Волгоградом и пригородами в ночь на 6 ноября прогремела серия взрывов. По предварительным данным, системы противовоздушной обороны (ПВО) отражают атаку украинских БПЛА.
Как рассказали SHOT местные жители, было слышно «от 7 до 10 взрывов» на западе и севере города. Они также пишут о гудении в небе и ярких вспышках. От громких звуков у людей «тряслись стены и окна в квартирах».
По оперативной информации, ПВО уничтожает дроны ВСУ на подлёте к городу. Сообщается, что БПЛА летели на малой высоте со стороны Волги. Взрывы также слышали жители Волжского и Калача-на-Дону.
Кроме того, поступила информация о срабатывании ПВО в Тульской области. Губернатор региона Дмитрий Миляев сообщил, что над областью был сбит БПЛА. «Пострадавших и разрушений не зафиксировано», — заявил он.
