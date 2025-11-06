Россия и США
5 ноября, 22:08

Жители Волгограда сообщили о десяти взрывах над городом

Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

В небе над Волгоградом и пригородами в ночь на 6 ноября прогремела серия взрывов. По предварительным данным, системы противовоздушной обороны (ПВО) отражают атаку украинских БПЛА.

Как рассказали SHOT местные жители, было слышно «от 7 до 10 взрывов» на западе и севере города. Они также пишут о гудении в небе и ярких вспышках. От громких звуков у людей «тряслись стены и окна в квартирах».

По оперативной информации, ПВО уничтожает дроны ВСУ на подлёте к городу. Сообщается, что БПЛА летели на малой высоте со стороны Волги. Взрывы также слышали жители Волжского и Калача-на-Дону.

Кроме того, поступила информация о срабатывании ПВО в Тульской области. Губернатор региона Дмитрий Миляев сообщил, что над областью был сбит БПЛА. «Пострадавших и разрушений не зафиксировано», — заявил он.

ПВО России отбила вечерний налёт 16 украинских дронов на девять регионов РФ
