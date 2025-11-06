Роскачество раскрыло пять секретов выбора искусственной ёлки, которая простоит 10 лет

В преддверии новогодних праздников эксперты Роскачества поделились с Life.ru советами о том, как выбрать хорошую искусственную ёлку, которая прослужит долго и принесёт только радость. По словам экспертов, важно учитывать конструкцию, маркировку и материалы.

«На этапе визуального осмотра необходимо тщательно проверить целостность конструкции — отсутствие трещин на ветках и стволе, надёжность креплений игольчатого покрытия. Рекомендуется провести рукой против «роста» хвои — интенсивное выпадение или деформация свидетельствуют о низком качестве. Предпочтительны модели с металлическим каркасом, обеспечивающие устойчивость и долговечность», — отметили в Роскачестве.

Особое внимание следует уделить маркировке: этикетка должна содержать полные данные производителя, дату выпуска (не рекомендуется приобретать ёлки, произведенные более пяти лет назад), состав материалов и условия эксплуатации

Для искусственных деревьев со встроенными электрогирляндами необходим знак EAC, подтверждающий соответствие ТР ТС 004/2011. Кроме того, критически важны параметры безопасности: степень защиты от влаги и пыли – IP (для улицы – не ниже IP44), длина шнура (не менее 1,5 метров до штепселя) и тип освещения (светодиодные гирлянды экономичнее и долговечнее).

Искусственные ёлки чаще всего изготавливают из полимеров — поливинилхлорида (ПВХ) или полиэтилена. Небольшой запах — это нормально и выветривается за пару дней. Но если запах сильный, химический, хвоя ломается, теряет цвет или липкая, то значит дерево изготовлено из некачественных материалов. Хорошая искусственная ёлка при правильном хранении в прохладном, тёмном месте может простоять больше 10 лет.

