Польский подросток отпраздновал Хэллоуин в военной форме РФ и напугал украинцев

Школьник из польского города Вроцлав решил отпраздновать Хеллоуин в обмундировании российского военного. Об этом сообщает Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

На распространённых в сети фотографиях видно, что молодой человек был в каске и с шевронами, включая изображение флага РФ. Его костюм спровоцировал волну негодования среди украинских пользователей в соцсетях. Сообщается, что этот поступок «напугал» украинских школьников, которые также учатся в данной школе.

