Хайди Клум высушила язык и надела подгузник, чтобы снова стать королевой Хэллоуина

С 31 октября на 1 ноября Нью-Йорк стал площадкой для 24-го ежегодного Хэллоуина, организованного немецкой супермоделью Хайди Клум под названием Heidiween. В этом году 52-летняя королева праздника предстала в образе горгоны Медузы. Невероятным преображением звезда поделилась в своих соцсетях.

Хайди Клум в образе горгоны Медузы. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / heidiklum

«Не смотрите слишком долго, а то превратитесь в камень», — написала она.

Хозяйка вечера традиционно тщательно готовится к Хэллоуину, проводя в кресле гримера иногда более десяти часов. В этом году 52-летняя модель перевоплотилась в Горгону Медузу. За создание устрашающего облика Медузы отвечал дизайнер по пластическому гриму Майк Марино, известный своей работой над образом Пингвина в сериале HBO с Колином Фарреллом.

Голову Клум украсили роботизированные змеи, добавляя реалистичности её трансформации. Также костюм Хайди включал в себя 2,5-метровый хвост, а для создания эффекта раздвоенного языка рептилии 13-сантиметровый элемент прикреплялся к языку звезды с помощью специальной присоски. Для этого Клум пришлось максимально высушить собственный язык.

В целом ношение костюма с такими деталями значительно осложняло для Хайди возможность принимать пищу и напитки в течение вечера. Более того, из-за сложности перемещения в столь объёмном костюме, модель позаботилась о комфорте, надев под костюм подгузник для взрослых.