1 ноября, 02:09

Гладиаторы и порнозвезда 80-х: Российские звёзды удивили нарядами на Хэллоуин

Обложка © Instagram(соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / julivavilova / irinashayk / nastyashubskaya

Основатель Telegram Павел Дуров вместе с 25-летней спутницей Юлией Вавиловой отпраздновали Хэллоуин на вечеринке в популярном спортзале в Дубае. Павел выбрал образ спартанца.

Павел Дуров. Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / julivavilova

Юлия предстала в образе ангела. Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / julivavilova

«Трезвая вечеринка в спортзале — единственный вид вечеринки, который я одобряю», — поделился он.

Не менее впечатлила пользователей российская модель Ирина Шейк. Она выбрала для праздника образ итальянской порноактрисы 80-х годов Чиччолины (настоящее имя — Анна Илона Шталлер). Ирина показала себя в платье с обнажённой грудью, с длинными перчатками и чулками в тон. Дополнили образ венок из цветов и плюшевая игрушка — атрибут Чиччолины на Каннском фестивале в 1988 году.

Ирина Шейк. Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / irinashayk

Кристина Орбакайте, которая живёт в США с мужем Михаилом Земцовым и дочерью Клавдией, часто делится фото с тематических вечеринок. На этот раз она показала кадры мужа и дочери в масках. Кристина выбрала чёрное кружевное платье.

Орбакайте с семьёй. Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / orbakaite_k

«Неделя Хеллоуина начинается. Дети счастливы!» — написала она.

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин и его жена Анастасия Шубская также продемонстрировали костюмы на Хэллоуин. Их образы немного напоминали выбор Павла Дурова — супруги нарядились в гладиаторов.

Александр Овечкин и Анастасия Шубская. Фото © Instagram(соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / nastyashubskaya

Life.ru рассказывал, как накануне президент США Дональд Трамп уронил шоколадку на землю и подарил её ребёнку на праздновании Хэллоуина. Президентская семья в костюмы наряжаться не стала. Трамп появился в привычной деловой одежде и красной кепке, а Мелания выбрала бежевое пальто.

Больше новостей о звёздах, премьерах и скандалах — читайте в разделе «Шоубизнес» на Life.ru.

