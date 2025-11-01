Гладиаторы и порнозвезда 80-х: Российские звёзды удивили нарядами на Хэллоуин
Основатель Telegram Павел Дуров вместе с 25-летней спутницей Юлией Вавиловой отпраздновали Хэллоуин на вечеринке в популярном спортзале в Дубае. Павел выбрал образ спартанца.
«Трезвая вечеринка в спортзале — единственный вид вечеринки, который я одобряю», — поделился он.
Не менее впечатлила пользователей российская модель Ирина Шейк. Она выбрала для праздника образ итальянской порноактрисы 80-х годов Чиччолины (настоящее имя — Анна Илона Шталлер). Ирина показала себя в платье с обнажённой грудью, с длинными перчатками и чулками в тон. Дополнили образ венок из цветов и плюшевая игрушка — атрибут Чиччолины на Каннском фестивале в 1988 году.
Кристина Орбакайте, которая живёт в США с мужем Михаилом Земцовым и дочерью Клавдией, часто делится фото с тематических вечеринок. На этот раз она показала кадры мужа и дочери в масках. Кристина выбрала чёрное кружевное платье.
«Неделя Хеллоуина начинается. Дети счастливы!» — написала она.
Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин и его жена Анастасия Шубская также продемонстрировали костюмы на Хэллоуин. Их образы немного напоминали выбор Павла Дурова — супруги нарядились в гладиаторов.
Life.ru рассказывал, как накануне президент США Дональд Трамп уронил шоколадку на землю и подарил её ребёнку на праздновании Хэллоуина. Президентская семья в костюмы наряжаться не стала. Трамп появился в привычной деловой одежде и красной кепке, а Мелания выбрала бежевое пальто.
