Трамп уронил шоколадку на землю и подарил её ребёнку на праздновании Хэллоуина

Президент США Дональд Трамп и первая леди Мелания Трамп устроили праздник в честь Хэллоуина в Белом доме. Пара не приняла участие в костюмированной части, но угощала детей конфетами. Трансляцию вели на официальном канале Белого дома в соцсети X.

Белый дом украсили в честь Хэллоуина. Видео © X / MAGAVoice

Трамп появился в привычной деловой одежде и красной кепке. Мелания выбрала бежевое пальто. Чета раздавала сладости детям, одетым в костюмы различных персонажей.

Дональд и Мелания Трамп празднуют Хэллоуин. Видео © X / WhiteHouse

На камеры попал небольшой курьёз — в какой-то момент Трамп уронил шоколадку, но быстро поднял её за пять секунд и передал следующему ребёнку. Также во время поздравления к президенту подошли дети, наряженные, как Трамп и его супруга — мальчик в синем костюме и красной кепке, девочка в пальто, как у первой леди, а также ещё один ребенок в черном костюме агента секретной службы.

Перед началом праздника официальный аккаунт Белого дома разместил видео, высмеивающее демократов. В нём Трамп и Мелания надевают сомбреро на конгрессменов Хакима Джеффриса и Чака Шумера. Основу ролика составило другое видео, ставшее популярным во время первого срока Трампа. На нём они по ошибке положили сладости на голову ребёнка в костюме миньона вместо мешочка для конфет.

Высмеивающее демократов видео Белого дома. Видео © X/WhiteHouse

Некоторые сочли использование мексиканских символов в контексте критики оппозиции проявлением расизма.