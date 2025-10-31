Вэнс объяснил слова Трампа о возобновлении ядерных испытаний

Вице-президент США Джей Ди Вэнс объяснил слова президента Дональда Трампа о возобновлении испытаний ядерного оружия. Он назвал это необходимостью проводить тесты.

«У России большой ядерный арсенал, у Китая большой ядерный арсенал. Иногда нужно проводить тесты, чтобы убедиться, что все работает — и работает исправно», — сказал он журналистам.

Вэнс заявил, что необходимо контролировать ядерный арсенал. Поэтому Трамп хочет «просто убедиться» в его надежности.