30 октября, 17:21

Картаполов: Если США возобновят ядерные испытания, Россия поступит аналогично

Обложка © Life.ru / ChatGPT

В Госдуме назвали решение Вашингтона возобновить ядерные испытания после тестов российской ракеты «Буревестник» и управляемой суперторпеды «Посейдон» характерным для президента США Дональда Трампа. На это в беседе с корреспондентом Life.ru указал глава Комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

«Мир отреагировал по-разному. Наши друзья за это порадовались. Наши недруги озаботились. Европа вообще молчит, об этом Сергей Викторович Лавров говорил. Ну, им сказать нечего. Они просто не знают, что сказать. Трамп отреагировал в свойственной манере. Ничего лучше не придумал: поручил возобновить ядерные испытания»,
заявил Картаполов.

Парламентарий подчеркнул, что ни испытания «Буревестника», ни тесты «Посейдона» не являются ядерными. Наш собеседник выразил уверенность, что обладание таким оружием делает Россию уникальной и сильнейшей в мире державой. На вопрос о возможных ядерных испытаниях со стороны США Картаполов ответил, что Россия как подписант Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (РФ отозвала ратификацию соглашения в ноябре 2023 года) добровольно выполняет взятые обязательства, но всегда готова предпринять аналогичные шаги в случае их нарушения партнёрами.

Напомним, Дональд Трамп отдал распоряжение о немедленном возобновлении испытаний ядерного оружия, заявив о необходимости действовать «на равных» с другими ядерными державами, однако не предоставил каких-либо разъяснений по этому поводу. Данное решение вызвало резкую критику, эксперты оценивают его как безрассудный шаг.

