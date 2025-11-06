Украине стала «расширенным партнёром» Объединенного экспедиционного корпуса JEF
Украинский министр обороны Денис Шмыгаль на встрече в Норвегии. Обложка © ТАСС / AP
Правительство Норвегии официально объявило о присвоении Украине статуса «расширенного партнёра» в рамках Объединённого экспедиционного корпуса (JEF). Решение было согласовано странами-участницами объединения ещё в мае.
Как отмечается в сообщении норвежских властей, «JEF станет для Украины важной платформой для взаимодействия и обмена опытом с НАТО».
Созданный в 2014 году под командованием Великобритании, JEF представляет собой региональный оборонный альянс десяти государств Северной Европы и Балтии. Основная цель корпуса — повышение оперативной совместимости и возможностей реагирования на кризисные ситуации.
