6 ноября, 00:16

Украине стала «расширенным партнёром» Объединенного экспедиционного корпуса JEF

Украинский министр обороны Денис Шмыгаль на встрече в Норвегии. Обложка © ТАСС / AP

Правительство Норвегии официально объявило о присвоении Украине статуса «расширенного партнёра» в рамках Объединённого экспедиционного корпуса (JEF). Решение было согласовано странами-участницами объединения ещё в мае.

Как отмечается в сообщении норвежских властей, «JEF станет для Украины важной платформой для взаимодействия и обмена опытом с НАТО».

Созданный в 2014 году под командованием Великобритании, JEF представляет собой региональный оборонный альянс десяти государств Северной Европы и Балтии. Основная цель корпуса — повышение оперативной совместимости и возможностей реагирования на кризисные ситуации.

