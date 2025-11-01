Новый лидер тайваньской оппозиционной партии Гоминьдан Чжэн Ливэнь возложила ответственность за конфликт на Украине на Североатлантический альянс. Соответствующее заявление она сделала в интервью медиагруппе Deutsche Welle перед вступлением в должность.

«НАТО обещала России не расширяться на восток, но НАТО неоднократно нарушала свои обещания и расширялась на восток, в конечном итоге дойдя до границ России. Это основная причина (конфликта на Украине — Прим. Life.ru.)», — заявила Чжэн Ливэнь.

Она также опровергла характеристику России как диктатуры, подчеркнув, что Владимир Путин является демократически избранным президентом, и призвала к прагматичному решению международных споров вместо политической пропаганды.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил о достижении договорённости с председателем КНР Си Цзиньпином о совместной работе по урегулированию конфликта между Россией и Украиной.