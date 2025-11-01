Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
1 ноября, 13:06

Нарушенное обещание НАТО назвали причиной конфликта на Украине

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / MantasVD

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / MantasVD

Новый лидер тайваньской оппозиционной партии Гоминьдан Чжэн Ливэнь возложила ответственность за конфликт на Украине на Североатлантический альянс. Соответствующее заявление она сделала в интервью медиагруппе Deutsche Welle перед вступлением в должность.

«НАТО обещала России не расширяться на восток, но НАТО неоднократно нарушала свои обещания и расширялась на восток, в конечном итоге дойдя до границ России. Это основная причина (конфликта на Украине — Прим. Life.ru.)», — заявила Чжэн Ливэнь.

Она также опровергла характеристику России как диктатуры, подчеркнув, что Владимир Путин является демократически избранным президентом, и призвала к прагматичному решению международных споров вместо политической пропаганды.

Посол Мирошник назвал конфликт России с Украиной неожиданным
Посол Мирошник назвал конфликт России с Украиной неожиданным

Ранее президент США Дональд Трамп заявил о достижении договорённости с председателем КНР Си Цзиньпином о совместной работе по урегулированию конфликта между Россией и Украиной.

Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Анастасия Никонорова
  • Новости
  • Украина
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar