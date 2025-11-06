Россия и США
6 ноября, 00:49

В аэропортах пяти городов России ввели ограничения на полёты

Обложка © Life.ru

В аэропортах пяти городов России ввели временные ограничения на полёты. Как сообщила пресс-служба Росавиации, это Пашковский (Краснодар), Курумоч (Самара), Туношна (Ярославль), Баратаевка (Ульяновск), а также аэропорт Пензы.

Ранее аналогичные ограничения ввели в воздушных гаванях Саратова (Гагарин) и Иванова (Южный).

«Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полётов», — говорится в сообщении ведомства.

