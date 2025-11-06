В аэропортах пяти городов России ввели ограничения на полёты
Обложка © Life.ru
В аэропортах пяти городов России ввели временные ограничения на полёты. Как сообщила пресс-служба Росавиации, это Пашковский (Краснодар), Курумоч (Самара), Туношна (Ярославль), Баратаевка (Ульяновск), а также аэропорт Пензы.
Ранее аналогичные ограничения ввели в воздушных гаванях Саратова (Гагарин) и Иванова (Южный).
«Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полётов», — говорится в сообщении ведомства.
