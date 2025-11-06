Кремль: Россия не готовится к ядерным испытаниям прямо сейчас

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков разъяснил позицию России по вопросу возможной подготовки к ядерным испытаниям. В разговоре с ТАСС он подчеркнул, что страна не начинает подготовку сейчас, а лишь изучает её необходимость.

Песков напомнил слова президента РФ Владимира Путина, согласно которым Россия сохраняет приверженность договору о запрете ядерных испытаний. Однако, как заявил представитель Кремля, «президент поручил проработать вопрос о целесообразности начала такой подготовки».

«То есть мы не начинаем подготовку прямо сейчас, мы сначала пытаемся разобраться, нужно ли нам начинать такую подготовку с учётом того, что мы слышим из Соединённых Штатов Америки», — сделал особый акцент Песков.

Ранее поручил проанализировать целесообразность возобновления ядерных испытаний. Это заявление прозвучало после того, как министр обороны Андрей Белоусов на фоне сигналов от США заявил о необходимости срочно начать подготовку к испытаниям на архипелаге Новая Земля. По словам зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева, США сами вынудили Россию задуматься о ядерных испытаниях.