Медведев: США сами вынудили Россию задуматься о ядерных испытаниях

Россия была вынуждена начать оценку целесообразности подготовки к полномасштабным ядерным испытаниям в ответ на действия Соединённых Штатов. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в своём англоязычном Telegram-канале.

По его словам, американский лидер заявлял о поручении Пентагону немедленно возобновить испытания ядерного оружия, мотивируя это тем, что некие другие страны уже этим занимаются, однако не пояснил, имеются ли в виду подрывы ядерных боезарядов.