5 ноября, 18:48

Медведев: США сами вынудили Россию задуматься о ядерных испытаниях

Обложка © Life.ru

Россия была вынуждена начать оценку целесообразности подготовки к полномасштабным ядерным испытаниям в ответ на действия Соединённых Штатов. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в своём англоязычном Telegram-канале.

По его словам, американский лидер заявлял о поручении Пентагону немедленно возобновить испытания ядерного оружия, мотивируя это тем, что некие другие страны уже этим занимаются, однако не пояснил, имеются ли в виду подрывы ядерных боезарядов.

«Россия будет вынуждена оценить целесообразность проведения собственных полномасштабных ядерных испытаний», — заявил Медведев.

Путин поручил подготовить предложения по возобновлению ядерных испытаний

Ранее сообщалось, что Владимир Путин на совещании с членами Совета Безопасности поручил проанализировать целесообразность возобновления ядерных испытаний, а не начинать их практическую подготовку. Данное заявление последовало после слов министра обороны Андрея Белоусова о необходимости немедленной подготовки к полномасштабным испытаниям на архипелаге Новая Земля, которые прозвучали на фоне сигналов от США о возможном возобновлении подобных испытаний.

