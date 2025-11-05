Путин поручил не готовить ядерные испытания, а изучить их целесообразность, уточнил Песков

Президент России Владимир Путин в ходе совещания с членами Совбеза поручил проработать вопрос целесообразности возобновления ядерных испытаний, а не начинать их непосредственную подготовку. Такое уточнение сделал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Я хочу подчеркнуть: президент не давал поручения приступить к подготовке испытания. Президент поручил проработать вопрос о целесообразности начала подготовки к таким испытаниям», — сказал он.

Ранее сообщалось, что министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов на заседании Совета Безопасности заявил о целесообразности немедленной подготовки к проведению Россией полномасштабных ядерных испытаний на архипелаге Новая Земля. Заявление прозвучало на фоне сигналов от американской стороны о возможном возобновлении ядерных испытаний.