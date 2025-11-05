Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
5 ноября, 15:24

Путин поручил не готовить ядерные испытания, а изучить их целесообразность, уточнил Песков

Обложка © Пресс-служба Кремля/ТАСС

Обложка © Пресс-служба Кремля/ТАСС

Президент России Владимир Путин в ходе совещания с членами Совбеза поручил проработать вопрос целесообразности возобновления ядерных испытаний, а не начинать их непосредственную подготовку. Такое уточнение сделал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Я хочу подчеркнуть: президент не давал поручения приступить к подготовке испытания. Президент поручил проработать вопрос о целесообразности начала подготовки к таким испытаниям», — сказал он.

Путин поручил подготовить предложения по возобновлению ядерных испытаний
Путин поручил подготовить предложения по возобновлению ядерных испытаний

Ранее сообщалось, что министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов на заседании Совета Безопасности заявил о целесообразности немедленной подготовки к проведению Россией полномасштабных ядерных испытаний на архипелаге Новая Земля. Заявление прозвучало на фоне сигналов от американской стороны о возможном возобновлении ядерных испытаний.

Больше новостей о власти, законах и решениях страны — читайте в разделе «Политика России» на Life.ru.

BannerImage
Анастасия Никонорова
  • Новости
  • Путин
  • Дмитрий Песков
  • Политика России
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar