Совет ЕС: Средства гражданского бюджета пойдут на оборону

Европейский союз принял решение перенаправить средства из гражданского бюджета на финансирование оборонных нужд. Об этом сообщила пресс-служба Совета ЕС в социальной сети X.

«Инвестиции в оборону: председательствующая в Совете ЕС Дания и Европарламент достигли предварительного соглашения... Оно откроет для обороны существующие фонды ЕС, которые обычно используются в гражданских целях. Украина будет ассоциирована с Европейским оборонным Фондом», — говорится в публикации.

В заявлении на сайте Совета ЕС также говорится, что соглашение увеличит финансирование инвестиций, связанных с обороной, благодаря изменениям в программах STEP, «Горизонт Европа», EDF, DEP и MIE. Конкретные детали перераспределения средств пока не уточняются, однако в заявлении подчеркивается необходимость формального одобрения Советом ЕС и Европарламентом.