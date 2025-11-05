Россия готовит чувствительный ответ на конфискацию своих активов в ЕС

Россия предупредила о чувствительном ответе на любые попытки конфискации её активов в Евросоюзе. С таким заявлением для газеты «Известия» выступил заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко.

«Брюссель и другие европейские столицы, особенно рьяно поддерживающие идею фактической конфискации российских денег, могут не сомневаться, что Россия располагает достаточным арсеналом возможностей для должного политического и экономического реагирования. Наш ответ в ЕС почувствуют», — отметил дипломат.

Он предупредил, что инициаторы конфискации российских активов столкнутся с последствиями. По его словам, отказ от соблюдения прав собственности России подорвёт доверие к европейской финансовой системе, которое формировалось десятилетиями, и вызовет масштабный отток капитала.

Любые действия с российскими активами без согласия Москвы будут расценены как грубейшее нарушение международного и контрактного права.

Активы российских инвесторов в депозитариях Евросоюза могут разморозить без разрешения со стороны управления Соединённых Штатов по контролю за иностранными активами. Ранее швейцарский президент и министр финансов Карин Келлер-Зуттер заявила о неучастии Швейцарии в дискуссиях ЕС относительно возможной конфискации замороженных российских активов для финансирования помощи Украине. При этом бельгийский депозитарий Euroclear, где размещена значительная часть средств российских инвесторов, уже начал процедуру разблокировки без получения американских лицензий. Решение было принято вскоре после заявления премьер-министра Бельгии Барта де Вевера о готовности блокировать конфискацию российских активов, если Евросоюз не согласится разделить потенциальные риски ответных мер со стороны Москвы.