«Придется жертвовать»: На Западе предрекли проблемы ЕС из-за кражи российских активов

Профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен указал на растущие экономические сложности, которые могут поставить под угрозу дальнейшую поддержку Украины со стороны Европы. По его мнению, Евросоюзу придётся идти на серьёзные экономические жертвы для продолжения текущей политики.

«Чтобы продолжать опосредованную войну, Европе придётся жертвовать собой», — написал Дизне на своей странице в соцсети X.

Так он прокомментировал публикацию в газете Politico о том, что Украина может лишиться поддержки МВФ, если ЕС не даст согласие использовать для этого замороженные российские активы.

Напомним, что ранее Евросоюз выделил Украине новый транш помощи на 1,8 миллиарда евро. Средства направят на поддержку макрофинансовой стабильности и функционирования системы государственного управления Украины.