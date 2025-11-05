Активы российских инвесторов в депозитариях Евросоюза теперь могут разморозить без разрешения со стороны управления Соединённых Штатов по контролю за иностранными активами. Об этом передаёт РИА «Новости», ссылаясь на неназванный финансовый источник в ЕС.

«Эта информация верна», — заявил собеседник агентства, комментируя сообщения о возможной разморозке российских активов в депозитариях ЕС.

Ранее швейцарский президент и министр финансов Карин Келлер-Зуттер заявила о неучастии Швейцарии в дискуссиях ЕС относительно возможной конфискации замороженных российских активов для финансирования помощи Украине.

При этом бельгийский депозитарий Euroclear, где размещена значительная часть средств российских инвесторов, уже начал процедуру разблокировки без получения американских лицензий. Решение было принято вскоре после заявления премьер-министра Бельгии Барта де Вевера о готовности блокировать конфискацию российских активов, если Евросоюз не согласится разделить потенциальные риски ответных мер со стороны Москвы.

Ранее профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен указал на растущие экономические сложности, которые могут поставить под угрозу дальнейшую поддержку Украины со стороны Европы. По его мнению, Евросоюзу придётся идти на серьёзные экономические жертвы для продолжения текущей политики. Так он прокомментировал публикацию в газете Politico о том, что Украина может лишиться поддержки МВФ, если ЕС не даст согласие использовать для этого замороженные российские активы.