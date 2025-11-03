Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
3 ноября, 17:06

ЕК изучает влияние возможной продажи европейских активов «Лукойла»

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / MDart10

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / MDart10

Еврокомиссия начала изучать возможные последствия планируемого выхода «Лукойла» с европейского рынка. Об этом представитель ЕК Олоф Жилл сообщил в Брюсселе.

Он отметил, что, институция проводит консультации с Болгарией и другими государствами-членами для оценки всех аспектов планируемой продажи международных активов российской нефтяной компании.

Болгария попросила США исключить её из санкций против «Лукойла»
Болгария попросила США исключить её из санкций против «Лукойла»

Корпорация подтвердила рассмотрение предложений по реализации зарубежных активов, включая поступившее от Gunvor Group предложение о выкупе Lukoil International GmbH. Данное решение связано с введёнными против компании международными ограничениями. Среди сохраняющихся европейских активов «Лукойла» – нефтеперерабатывающие мощности в Румынии и Болгарии, а также сеть АЗС Teboil. Вне европейского пространства компания сохраняет участие в иракском проекте «Западная Курна-2» и ряде африканских месторождений.

Больше новостей о финансах, рынках и бизнесе — читайте в разделе «Экономика» на Life.ru.

BannerImage
Вероника Бакумченко
  • Новости
  • Новости экономики
  • лукойл
  • ЕС
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar