ЕК изучает влияние возможной продажи европейских активов «Лукойла»

Еврокомиссия начала изучать возможные последствия планируемого выхода «Лукойла» с европейского рынка. Об этом представитель ЕК Олоф Жилл сообщил в Брюсселе.

Он отметил, что, институция проводит консультации с Болгарией и другими государствами-членами для оценки всех аспектов планируемой продажи международных активов российской нефтяной компании.

Корпорация подтвердила рассмотрение предложений по реализации зарубежных активов, включая поступившее от Gunvor Group предложение о выкупе Lukoil International GmbH. Данное решение связано с введёнными против компании международными ограничениями. Среди сохраняющихся европейских активов «Лукойла» – нефтеперерабатывающие мощности в Румынии и Болгарии, а также сеть АЗС Teboil. Вне европейского пространства компания сохраняет участие в иракском проекте «Западная Курна-2» и ряде африканских месторождений.