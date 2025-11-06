Утечка аммиака произошла на химзаводе в США после мощного взрыва
Обложка © X / sentdefender
Мощный взрыв произошел на заводе CF Industries, где производят водородную и азотную продукцию, в городе Язу-Сити (штат Миссисипи). В результате ЧП произошла утечка аммиака, сообщают местные телеканалы.
Взрыв на химзаводе в Миссисипи. Видео © X / sentdefender
Соцсети жителей заполонили сообщения о мощной взрывной волне и едком химическом запахе, повисшем в воздухе. Власти распорядились эвакуировать жителей близлежащих кварталов, а остальным горожанам рекомендовали не выходить на улицу и закрыть окна. По предварительной информации, пострадавших нет. Население города составляет около 11 тысяч человек
Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.