11 октября, 18:26

При взрыве на заводе в США, где производили боеприпасы для ВСУ, никто не выжил

Обложка © X / Jeff Carlton

Поисково-спасательная операция на месте взрыва, произошедшего на предприятии по изготовлению взрывчатки в штате Теннесси, завершилась без обнаружения пропавших без вести. Об этом проинформировал шериф округа Хамфрис Крис Дэвис.

«На месте происшествия работают более 300 сотрудников [экстренных служб]. На данный момент мы не обнаружили выживших, это огромная потеря», — сообщил шериф, выступая на пресс-конференции.

Напомним, взрыв прогремел в пятницу утром на заводе Accurate Energetic Systems. Ранее местные власти информировали о нескольких погибших и как минимум 18 пропавших без вести. Предприятие, располагавшееся приблизительно в ста километрах от Нэшвилла, выпускал взрывчатку, которая поставлялась, в том числе, для нужд Вооружённых сил Украины. Причины детонации пока остаются неизвестными, однако здание завода практически полностью уничтожено.

