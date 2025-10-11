В Харьковской области произошёл взрыв на нефтеперерабатывающем заводе в Чугуеве, где хранились техника и топливо ВСУ. Среди погибших и раненых оказались британские и украинские офицеры. Об этом РИА «Новости» сообщил координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев.

«Cреди раненых и погибших есть британские офицеры, их на вертолётах увезли в Харьков. И штабные офицеры ВСУ среди пострадавших и погибших есть», — сказал он.

Напомним, в ночь с 10 на 11 октября российские войска уничтожили британских и украинских офицеров на НПЗ в Чугуеве Харьковской области. Со среды ВСУ тайно наполняли емкости, готовясь к попытке прорыва. Вокруг города в ангарах скапливалась техника, завезли много личного состава.