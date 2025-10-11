Валдайский форум
11 октября, 07:35

Российские войска нанесли удар по НПЗ в Чугуеве. Внутри находились иностранные офицеры

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / OlegD

Российские войска нанесли удар по нефтеперерабатывающему заводу в Чугуеве Харьковской области, где находились украинские и британские офицеры. Об этом РИА «Новости» сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

По его словам, среди ликвиидрованных и раненых есть иностранные специалисты, управлявшие дронами и артиллерией. Лебедев уточнил, что удар был нанесён ночью: украинские военные заранее наполняли ёмкости на предприятии, готовясь к возможному прорыву, и стягивали в район Чугуева технику и личный состав. Всего, по данным источника, после атаки с территории НПЗ эвакуировали около 58 тяжелораненых иностранных военнослужащих.

ВСУ за сутки потеряли более 1,4 тысячи бойцов
А ранее военный эксперт рассказал, что подразделения Вооружённых сил Украины попали в огневой котёл между Кузьминовкой и Выемкой после того, как российские войска вновь взяли под контроль Выемку. Он уточнил, что находящиеся в зоне украинские формирования уничтожаются планомерно, поскольку выхода с занимаемых позиций у противника нет.

Оперативные материалы о ходе спецоперации — в разделе «СВО» на Life.ru.

