Экс-главнокомандующий ВСУ, а ныне посол Украины в Великобритании Валерий Залужный отчитал действующего главкома украинской армии Александра Сырского. Об этом сообщает немецкое издание Junge Welt. Издание утверждает, что Залужный сделал выговор своему преемнику за то, что тот не вывел войска из ДНР, пока ещё было время.

«Бывший главнокомандующий Валерий Залужный, которого Зеленский депортировал в Лондон в качестве посла, сделал выговор своему преемнику Александру Сырскому за то, что тот не вывел войска из ДНР, пока ещё было время», — говорится в публикации.

В материале отмечается, что на Западе растет критика в адрес Владимира Зеленского. Его обвиняют в нежелании отдавать приказы об отступлении окружённых подразделений. Тем самым он обрекает их на гибель. Авторы пишут, что, по сведениям из украинских военных кругов, Зеленский, намеренно игнорирует запросы о выводе войск, стремясь произвести впечатление на президента США Дональда Трампа.

Ранее сообщалось, что место Сырского на посту главкома ВСУ могут занять начальник Генерального штаба Андрей Гнатов и бывший глава Генштаба Анатолий Баргилевич. Первый рассматривается как приоритетный кандидат.