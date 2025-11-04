Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
4 ноября, 17:41

Новый главком ВСУ? Стало известно, кого Зеленский готов назначить на место Сырского

Стало известно, кого Зеленский готов назначить на место Сырского

Обложка © ТАСС / EPA / VITALII NOSACH

Обложка © ТАСС / EPA / VITALII NOSACH

Основными претендентами на пост главнокомандующего ВСУ в случае отставки Александра Сырского могут стать начальник Генерального штаба Андрей Гнатов и бывший глава Генштаба Анатолий Баргилевич. Об этом пишет телеграм-канал «Военная хроника».

Андрей Гнатов рассматривается как приоритетный кандидат. Владимир Зеленский лично характеризовал его как «боевого парня» и ставил задачу по внедрению боевого опыта бригад в стратегическое планирование. Однако в его послужном списке есть и спорные моменты – в начале 2025 года Гнатов был снят с поста командующего группировкой «Хортица» после значительных потерь под Великой Новосёлкой.

Альтернативной кандидатурой называют Анатолия Баргилевича, которого в марте 2025 года перевели на должность главного инспектора Министерства обороны Украины. Официальная версия перевода – «системное преобразование вооружённых сил». Эксперты отмечают его значительный опыт системного управления войсками, хотя и признают его шансы более низкими в сравнении с Гнатовым.

Западные СМИ сообщили о причинах конфликта между Зеленским и Сырским
Западные СМИ сообщили о причинах конфликта между Зеленским и Сырским

Ранее Сырский обещал деблокировать Красноармейск за неделю и приказал ВСУ держать позиции. Однако источники сообщают о сомнениях среди украинских военнослужащих на передовой, которые не доверяют командованию. Кроме того, известно о случаях самовольного отступления украинских военных из Мирнограда.

Больше новостей о специальной военной операции — читайте в разделе «СВО» на Life.ru.

BannerImage
Полина Никифорова
  • Новости
  • Владимир Зеленский
  • Александр Сырский
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Украина
  • ВСУ
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar