Основными претендентами на пост главнокомандующего ВСУ в случае отставки Александра Сырского могут стать начальник Генерального штаба Андрей Гнатов и бывший глава Генштаба Анатолий Баргилевич. Об этом пишет телеграм-канал «Военная хроника».

Андрей Гнатов рассматривается как приоритетный кандидат. Владимир Зеленский лично характеризовал его как «боевого парня» и ставил задачу по внедрению боевого опыта бригад в стратегическое планирование. Однако в его послужном списке есть и спорные моменты – в начале 2025 года Гнатов был снят с поста командующего группировкой «Хортица» после значительных потерь под Великой Новосёлкой.

Альтернативной кандидатурой называют Анатолия Баргилевича, которого в марте 2025 года перевели на должность главного инспектора Министерства обороны Украины. Официальная версия перевода – «системное преобразование вооружённых сил». Эксперты отмечают его значительный опыт системного управления войсками, хотя и признают его шансы более низкими в сравнении с Гнатовым.

Ранее Сырский обещал деблокировать Красноармейск за неделю и приказал ВСУ держать позиции. Однако источники сообщают о сомнениях среди украинских военнослужащих на передовой, которые не доверяют командованию. Кроме того, известно о случаях самовольного отступления украинских военных из Мирнограда.