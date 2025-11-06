Ситников: В Костромской области устраняют последствия атаки дронов на энергетику

В Волгореченске Костромской области силы ПВО отразили атаку дронов. Инцидент произошел под утро, жители города сообщали о серии хлопков. Об этом говорится в телеграм-канале губернатора Сергея Ситникова.

На месте работают оперативные службы, ликвидируя последствия на объектах энергетики. По предварительной информации, сбоев в электроснабжении нет, жертвы и пострадавшие отсутствуют.

Губернатор Сергей Ситников провёл оперативный штаб, заявив, что «все системы региона работают в штатном режиме».

Ситников напомнил жителям о запрете на съёмку и распространение видео с работой ПВО. Он также предупредил, что обломки дронов могут быть опасными, так как «могут содержать взрывчатку», и приближаться к ним категорически запрещено.