6 ноября, 04:18

Тринадцатый аэропорт с начала ночи ввёл ограничения на полёты

Обложка © Life.ru

Росавиация ограничила приём и отправку рейсов в аэропортах Оренбурга и Уфы. Ранее губернатор Оренбургской области Евгений Солнцев сообщал, что в регионе объявлен план «Ковер».

Всего с ночи ограничения ввели в 13 воздушных гаванях России. К утру их сняли в Пензе, Саратове, Самаре и Ульяновске. При этом они продолжают действовать в Волгограде, Краснодаре, Нижнекамске, Владикавказе, Грозном, Иванове и Ярославле.

Причиной стали сообщения властей о воздушной угрозе. О срабатывании систем ПВО, в частности, сообщали губернаторы Волгоградской, Ростовской и Тульской областей.

Ранее жители Волгограда сообщили, что слышали около 40 взрывов в небе над городом. Как сообщил глава региона Андрей Бочаров, один из беспилотников врезался в многоэтажный жилой дом. В результате погиб мужчина.

