Украинский дрон врезался в многоэтажку в Волгограде, погиб мужчина

В Волгоградской области один человек при атаке БПЛА ВСУ на многоэтажный дом. Об этом сообщил губернатор Андрей Бочаров.

«В результате террористической атаки БПЛА на 24-этажный жилой дом по улице Гаря Хохолова, 4 повреждены балконы, выбиты стёкла близлежащих домов. В результате попадания осколков от обстрела погиб мирный житель, мужчина 48 лет», — говорится в сообщении главы региона.

Бочаров выразил соболезнования родным и близким погибшего.

В ряде районов города также зафиксированы повреждения стекол в зданиях и автомобилях. Падение обломков спровоцировало пожар в промзоне в Красноармейском районе. Возгорание было оперативно локализовано. Специалисты проводят работы по оценке ущерба и ликвидации последствий. Администрации Волгограда поручено подготовить пункт временного размещения в 10-м Лицее.