Срочное усиление под Покровском: Киев экстренно стягивает элиту на передовую
Киев перебросил спецподразделения в район Покровска для удержания позиций
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Украинское командование перебросило дополнительные силы в район Красноармейска (Покровска), чтобы сдержать продвижение российских войск. По данным Генштаба ВСУ, подразделения в городе усилили спецназовцами, военной разведкой, бойцами Нацгвардии и сотрудниками Службы безопасности Украины.
В сообщении отмечается, что части в Покровске «получили подкрепление». По данным Генштаба, туда направлены штурмовые группы 425-го отдельного штурмового полка «Скала», операторы беспилотных систем, а также группы Сил специальных операций, Военной службы правопорядка, СБУ, Нацгвардии и ГУР.
Тем временем, около 700 украинских военнослужащих, оказавшихся в окружении под Покровском, сложили оружие и сдались в плен. Как сообщают военные корреспонденты, украинский гарнизон, заблокированный в «котле», столкнулся с критическими трудностями в обеспечении. Колонны, перевозившие топливо и боеприпасы, были уничтожены ещё до того, как успели достичь города. А дорогу, ведущую от Родинского до Покровска, сами военные окрестили «второй дорогой смерти» из-за многочисленных остатков подбитой техники, разбросанных вдоль маршрута.
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