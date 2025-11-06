В сообщении отмечается, что части в Покровске «получили подкрепление». По данным Генштаба, туда направлены штурмовые группы 425-го отдельного штурмового полка «Скала», операторы беспилотных систем, а также группы Сил специальных операций, Военной службы правопорядка, СБУ, Нацгвардии и ГУР.

Тем временем, около 700 украинских военнослужащих, оказавшихся в окружении под Покровском, сложили оружие и сдались в плен. Как сообщают военные корреспонденты, украинский гарнизон, заблокированный в «котле», столкнулся с критическими трудностями в обеспечении. Колонны, перевозившие топливо и боеприпасы, были уничтожены ещё до того, как успели достичь города. А дорогу, ведущую от Родинского до Покровска, сами военные окрестили «второй дорогой смерти» из-за многочисленных остатков подбитой техники, разбросанных вдоль маршрута.