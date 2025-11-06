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Регион
Опубликовано 6 ноября 2025, 16:57

На «Азовстали» обнаружили неизвестное ранее логово «Азова»*

Обложка © Telegram / Росгвардия

Обложка © Telegram / Росгвардия

В Мариуполе на территории завода «Азовсталь» российские военные обнаружили и обезвредили взрывоопасные предметы, оставленные украинскими формированиями. Об этом сообщила пресс-служба Росгвардии.

Видео © Telegram / Росгвардия

В ходе инженерной разведки бойцы спецподразделения ведомства нашли в одном из подвалов предприятия бывший пункт размещения подразделения «Азов»*. Помимо оставленных предметов с нацистской символикой, росгвардейцы извлекли повреждённые пожаром боеприпасы, взрыватели и гранаты. По информации пресс-службы, эти находки могли представлять серьёзную опасность при проведении будущих работ на заводе.

Несмотря на то, что боевые действия на «Азовстали» давно прекратились, военные регулярно продолжают находить в глубинах комплекса взрывчатку, патроны и оружие, а также обезвреживать ловушки. Как отметили в ведомстве, работа по поиску и ликвидации таких опасных предметов должна полностью исключить вероятность их случайной детонации.

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Ранее стало известно, что бойцы украинского полка «Азов»* проигнорировали приказ о поддержке своих сослуживцев из ВСУ, которые оказались в окружении в районе Красноармейска (Покровска). При этом, как отмечается, высшее военное руководство Украины во главе с Александром Сырским продолжает публично опровергать факт окружения не только этого города, но и Димитрова (Мирнограда).

* Организация признана террористической и запрещена в РФ.

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Александра Мышляева
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