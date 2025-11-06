России следует готовиться к новым вооружённым конфликтам, в том числе с Польшей, так как специальная военная операция (СВО) «ещё не начиналась». Об этом в своём Telegram-канале сообщил российский военный корреспондент Александр Коц.

«С кем они [Польша] собираются воевать? Вопрос риторический. Явно не с Германией в отместку за сентябрь 1939 <...> Когда у Запада закончатся украинцы, он натравит на нас поляков. Не ждём, а готовимся», — написал он.

После завершения боевых действий на Украине может начаться новый конфликт, на который Варшава уже готовит 400 тысяч добровольцев. По его мнению, это подтверждает необходимость для России заранее готовиться к возможным новым угрозам.

Ранее сообщалось, что политика Варшавы, направленная на вовлечение ЕС и НАТО в конфликт с Россией, создаёт угрозу для самой Польши. Премьер Польши Дональд Туск регулярно делает провокационные заявления в адрес России и, по мнению Пушкова, не осознаёт, что в случае военного столкновения неизбежной жертвой станет сама Польша. Пострадают мирные населённые пункты страны, несмотря на защиту со стороны США.