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Регион
Опубликовано 7 ноября 2025, 00:54

Трамп заявил о значительном прогрессе в переговорах по Украине

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Brian Jason

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Brian Jason

Президент США Дональд Трамп вслед за своим спецпредставителем Стивом Уиткоффом заявил о прогрессе в переговорах по урегулированию украинского конфликта. По словам американского лидера, между Москвой и Киевом уже есть ощутимое продвижение, хотя окончательных договорённостей пока нет.

«Россия и Украина. Мы пока не достигли этого, но, думаю, добились значительного прогресса», – сказал Трамп на встрече с лидерами стран Центральной Азии.

Американский президент не уточнил, о каких именно шагах идёт речь, однако его слова стали первым публичным сигналом о возможном сближении позиций сторон за последнее время.

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Ранее Виктор Орбан сообщил, что до встречи Путина и Трампа осталось решить всего пару вопросов. Премьер Венгрии уверен, что саммит по Украине может пройти в Будапеште буквально через несколько дней после согласования деталей. По словам политика, если переговоры завершатся успешно, стороны могут объявить о перемирии и начале мирного процесса.

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Юния Ларсон
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