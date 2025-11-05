Россия и США
Трамп: Путин рассказал, что РФ 10 лет пыталась урегулировать конфликт на Украине

Обложка © ТАСС / AP

Президент США Дональд Трамп заявил, что президент России рассказал ему о попытках РФ урегулировать конфликт на Украине на протяжении последних десяти лет. Высказывание американского лидера прозвучало на бизнес-форуме: «президент Путин... сказал, что мы пытаемся урегулировать войну уже 10 лет, но не смогли», — заявил глава Белого дома.

Также Трамп добавил о своем опыте урегулирования международных споров, отметив, что делал это быстро и «без помощи ООН».

Трамп заявил, что Путин стремится к завершению конфликта на Украине
Ранее в Кремле заявили, что Путин ценит желание Трампа решить украинский конфликт. При этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что излишняя поспешность резко контрастирует с реальностью, поскольку украинский конфликт, имеющий глубокие первопричины, слишком сложен для мгновенного разрешения.

Больше новостей о специальной военной операции — читайте в разделе «СВО» на Life.ru.

