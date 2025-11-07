Из снайпера в дроноводы: Боец Сокол уничтожил более 200 единиц вражеской техники

Бывший снайпер, а ныне оператор БПЛА отдельного разведывательного батальона Новороссийского гвардейского десантно-штурмового горного соединения ВДВ с позывным Сокол рассказал о своём пути в зоне СВО. От метких выстрелов из винтовки до виртуозного управления дронами – его боевой путь отмечен впечатляющими результатами и государственными наградами.

Боец ВС РФ Сокол. Видео © Telegram / Минобороны России

«Пришёл на «срочку», увидел БМД, мне она понравилась. Был механиком-водителем четыре года, потом ушёл в разведчики, отучился на снайпера. В зоне СВО начинал снайпером, но потом переквалифицировался в оператора БПЛА. Мне это нравится, у меня получается. У меня есть хорошие знания, я развиваюсь дальше и не останавливаюсь», – рассказал боец ВС РФ.

Новая роль оказалась для Сокола не только по душе, но и невероятно эффективной. Сменив снайперскую винтовку на джойстик, он освоил искусство управления беспилотниками и добился выдающихся успехов. За свою службу военнослужащий был удостоен двух орденов Мужества, а также многочисленных медалей и знаков отличия Министерства обороны России.

«Первый орден Мужества получил за 100 единиц уничтоженной техники, а второй – за 200», — рассказал Сокол.

Ранее Life.ru рассказал, что российские силы успешно нанесли точечные удары по позициям ВСУ в Харьковской области, расположенным в Чугуеве. Целью атаки стали места дислокации иностранных наёмников, а также стартовые площадки и склады боеприпасов, используемые вражескими беспилотниками. Все намеченные объекты, включая пункты временной дислокации боевиков, были полностью выведены из строя.