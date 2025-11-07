ВС РФ уничтожили позиции ВСУ в Чугуева Харьковской области. По данным российских силовых структур, точечные удары пришлись по складам боеприпасов, стартовым площадкам дронов и пункту временной дислокации иностранных наёмников. Операция прошла результативно – все объекты полностью выведены из строя.

«Уничтожены стартовые площадки и склады боекомплекта расчётов БПЛА 1-го и 9-го погранотрядов, а также пункт временной дислокации иностранных наёмников в Чугуеве», – сообщили силовики РИА «Новости».

Ранее Life.ru сообщал, что в Чернигове казарма ВСУ превратилась в руины после удара ВС РФ. По данным подполья, в помещении находились десятки украинских военных, среди которых есть погибшие. От мощного удара здание обрушилось почти мгновенно.