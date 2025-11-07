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Опубликовано 7 ноября 2025, 05:33

Армия России стёрла с лица земли базу дронов и пункт дислокации наёмников ВСУ в Чугуеве

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Anelo

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Anelo

ВС РФ уничтожили позиции ВСУ в Чугуева Харьковской области. По данным российских силовых структур, точечные удары пришлись по складам боеприпасов, стартовым площадкам дронов и пункту временной дислокации иностранных наёмников. Операция прошла результативно – все объекты полностью выведены из строя.

«Уничтожены стартовые площадки и склады боекомплекта расчётов БПЛА 1-го и 9-го погранотрядов, а также пункт временной дислокации иностранных наёмников в Чугуеве», – сообщили силовики РИА «Новости».

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Ранее Life.ru сообщал, что в Чернигове казарма ВСУ превратилась в руины после удара ВС РФ. По данным подполья, в помещении находились десятки украинских военных, среди которых есть погибшие. От мощного удара здание обрушилось почти мгновенно.

Оперативные материалы о ходе спецоперации — в разделе «СВО» на Life.ru.

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Юния Ларсон
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