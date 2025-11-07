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Регион
Опубликовано 7 ноября 2025, 13:56
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Украинский депутат «купил» себе 18-летнюю жену-инвалидку ради отсрочки

Обложка © Винницкая прокуратура

Обложка © Винницкая прокуратура

Депутат из Винницы за деньги приобрёл себе жену с инвалидностью, чтобы получить отсрочку по уходу за ней. Об этом сообщила региональное управление прокуратуры Украины.

В конце 2024 года депутат горсовета Винницы узнал, что в некоторой семье есть 18-летняя девушка с инвалидностью ІІ группы, которая по состоянию здоровья не осознаёт своих действий. Он предложил взять её «в аренду» за 3 тысячи гривен в месяц, чтобы жениться на ней и получить отсрочку от службы в армии. Коварный план сработал, и депутат оформил желанную отсрочку, но вчера его задержали вместе с сообщницей.

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После такой выходки его, вероятно, отправят на фронт, если не удастся откупиться. Ранее украинский депутат назвал актуальные расценки в ТЦК за возможность избежать призыва. К примеру, если человека уже упаковали в микроавтобус, то выйти оттуда можно за одну тысячу долларов.

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