Надежда российского кино! Фильм «Огненный мальчик» 2025: Сюжет, актёры, даты и отзывы

Фильм «Огненный мальчик» — премьера состоялась. Посмотрим, насколько быстро наберёт популярность новое произведение режиссёра Надежды Михалковой. Итак, новый фильм Надежды Михалковой — «Огненный мальчик» 2025 года.

О фильме «Огненный мальчик» 2025 года

Фильм «Огненный мальчик» 2025 года — какие отзывы будут на этот шедевр российского кино?

Фильм «Огненный мальчик» 2025 года — это социальная драма о конфликте поколений. Можно даже назвать кино психологическим, потому что именно такие темы режиссёр исследует в картине. Надежда Михалкова сняла фильм «Огненный мальчик» с достаточно интересным кастом актёров и вложила в своё произведение рефлексию о том, каково это — жить в богатой семье по заранее запланированному сценарию.

Дата выхода фильма «Огненный мальчик» в 2025 году

Премьера фильма «Огненный мальчик» состоялась 6 ноября 2025 года. Релиз осуществлялся через отечественного кинопрокатчика «Вольга», названного так, судя по всему, в честь самого древнего русского богатыря Вольги Всеславича. Из интересного: именно этот прокатчик показал в России второго «Терминатора» в 1991 году. Съёмки «Огненного мальчика» прошли с мая по сентябрь 2024 года в Москве.

Сюжет фильма «Огненный мальчик» 2025 года

Фильм «Огненный мальчик» 2025 года — на чём основан сюжет и как его делали?

Сценарий для фильма «Огненный мальчик» писали Надежда Михалкова и Марина Степнова. Режиссёру помогала сценаристка, которая подарила нам такие фильмы, как «Однолюбы» 2012 года, «Линия Марты» 2014-го и мелодраму «Большое небо» 2018-го. Сюжет разворачивается вокруг подростка Макса. Он из «хорошей московской семьи», мама — депутат и готовится к переизбранию. Молодой человек одинок, и его жизнь должна пройти по заранее написанному сценарию. Но всё рушится в одночасье, когда Макс идёт в ночной клуб и попадает там в «огненную» историю. Далее уровень рефлексии будет разогнан так, будто это не фильм «Огненный мальчик», а первая часть серии игр Life is strange. Но Макс из киновселенной Надежды Михалковой научится отвечать за свои поступки.

Производство и режиссура фильма «Огненный мальчик» 2025 года

Режиссёром «Огненного мальчика» является Надежда Михалкова. Ей помогал большой штат продюсеров. Павел Буря, Елизавета Чаленко, Сергей Косинский, Давид Кочаров, Наталья Смирнова, Яков Гордин, Полина Гассельблат, — как водится, слева направо. Они могут быть вам известны по таким фильмам, как «Уроки фарси», «Хаски: Реванш» или «Рыжий». А Сергей Косинский приложил руку к фильму «Батя 2. Дед».

Фильм «Огненный мальчик» — актёры и роли

Фильм «Огненный мальчик» — какие актёры приняли в нём участие и на какой платформе можно посмотреть?

Мы уже говорили, что на фильм «Огненный мальчик» Надежда Михалкова позвала интересный каст актёров. Сейчас мы их всех перечислим. Там и правда есть на кого посмотреть. Настоящие профессионалы. Анна Старова, мама Макса, депутат — Юлия Высоцкая.

Макс — Денис Косиков.

Сестра Анны Старовой — Оксана Акиньшина.

Тётя Света — Анна Михалкова.

Секретарь Госдумы — Оксана Суркова.

Фейсер в ночном клубе — Валерий Борисов.

Друг Макса — Сергей Балашов.

Фильм «Огненный мальчик» — трейлер был многообещающий. Мама Макса в самом начале получает звонок от шантажистов. Ей предлагают снять кандидатуру с выборов. Потом подросток получает приказ: «Собирай вещи». «Какие вещи», — говорит Макс таким тоном, будто следующей его репликой будет: «А ничё тот факт, что...» Все действия разворачиваются под напряжённое скрипичное арпеджио. Макса быстро «телепортируют» к тёте Свете в глухую деревню, а потом нас ждёт напряжение страстей в лучших традициях русского кино. При этом Макс сам не помнит: он свидетель или соучастник?

Фильм «Огненный мальчик» 2025 года — это красивая, современная и злободневная картина. Надежда Михалкова делает всё так, как принято в своей династии: картинка максимально стильная, максимально современная, актёры максимально характерные, но в то же время максимально обаятельные. Показать главного героя фильма под названием «Огненный мальчик» на берегу реки для постера — это интересный ход.

Отзывы критиков на «Огненного мальчика»

На сайте «Кино-театр.ру» фильм «Огненный мальчик» оценили достаточно высоко — 8 баллов! Это гораздо больше, чем у фильма «Горыныч», например. Там всего 3,83 балла. Рецензии на фильм тоже в целом позитивные! Критики называют режиссёра ласково, Надей Михалковой, и особо отмечают, что, несмотря на тёмные вайбы картины, удалось избежать «чернухи». Это довольно интересно — балансировать на грани дозволенного в 2025 году.

Интересные факты о фильме «Огненный мальчик»

Фильм «Огненный мальчик» — какие о нём есть интересные факты? Почему его все так ждали?

Фильм «Огненный мальчик» снимали в прошлом году, а выпустили в этом. На наш взгляд, это хорошее и актуальное русское кино на вечные темы: отцы и дети, преступление и наказание, переживание вины за то, на что вы не могли повлиять. «Огненный мальчик» не хотел причинять никому вреда, он хотел закончить третий курс. Но судьба распорядилась совсем по-другому. Мы нашли несколько интересных фактов о фильме. Фильм исследует страшные темы: например, довольно странные способы проститься с миром живых.

«Огненный мальчик» можно было бы назвать фильмом о вреде курения, если бы это не было так цинично.

Это пятый фильм Надежды Михалковой. До него девушка сняла хоррор.

В фильме показано состояние острого психоза.