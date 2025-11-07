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Регион
Опубликовано 7 ноября 2025, 17:06

В Раде допустили сценарий, при котором ВСУ будут сражаться за Львов

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / hurricanehank

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / hurricanehank

Украинский депутат Роман Костенко предупредил о потенциальной угрозе продвижения российских войск к Львову в случае дальнейшего отступления ВСУ. С соответствующим заявлением секретарь комитета Рады по вопросам национальной безопасности выступил в эфире YouTube-канала «Говорит большой Львов».

«Если сдавать каждую территорию, которая попадает в сложную ситуацию, то завтра мы будем сражаться возле Львова. Это факт», — считает нардеп.

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Главком ВСУ Сырский ежедневно созванивается с родителями, живущими в России

Ранее издание «Военное дело», сообщило, что российские подразделения завершили операцию по окружению украинской группировки в городе Димитров (Мирноград) на юго-западе ДНР. Кольцо сомкнули соединения 2-й и 51-й армий ВС РФ.

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Юрий Лысенко
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