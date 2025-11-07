Украинский депутат Роман Костенко предупредил о потенциальной угрозе продвижения российских войск к Львову в случае дальнейшего отступления ВСУ. С соответствующим заявлением секретарь комитета Рады по вопросам национальной безопасности выступил в эфире YouTube-канала «Говорит большой Львов».

«Если сдавать каждую территорию, которая попадает в сложную ситуацию, то завтра мы будем сражаться возле Львова. Это факт», — считает нардеп.

Ранее издание «Военное дело», сообщило, что российские подразделения завершили операцию по окружению украинской группировки в городе Димитров (Мирноград) на юго-западе ДНР. Кольцо сомкнули соединения 2-й и 51-й армий ВС РФ.