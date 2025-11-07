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Регион
Опубликовано 7 ноября 2025, 19:42
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Трамп с усмешкой оценил слова Орбана про победу Киева только чудом

Дональд Трамп и Виктор Орбан. Обложка © ТАСС / AP

Дональд Трамп и Виктор Орбан. Обложка © ТАСС / AP

Президент США Дональд Трамп с усмешкой отреагировал на слова премьер-министра Венгрии Виктора Орбана о том, что победа Киева возможна только благодаря чудесам. Подробности встречи обнародовал аккаунт Белого дома в соцсети X.

«Ага, это правильно», — заявил Трамп Орбану в Белом доме.

Перед этим Трамп спросил, считает ли Орбан, что Украина могла бы одержать победу. Премьер Венгрии ответил, что «чудеса могут случаться», при этом развёл руками и улыбнулся.

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Напомним, вечером в пятницу по московскому времени в Вашингтоне состоялись переговоры Трампа и Орбана. Глава Белого дома заявил об «очень хорошем шансе» встречи с президентом России Владимиром Путиным в столице Венгрии Будапеште, а также раскрыл, почему не удалось организовать саммит в прошлый раз.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

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Лия Мурадьян
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