Трамп с усмешкой оценил слова Орбана про победу Киева только чудом

Президент США Дональд Трамп с усмешкой отреагировал на слова премьер-министра Венгрии Виктора Орбана о том, что победа Киева возможна только благодаря чудесам. Подробности встречи обнародовал аккаунт Белого дома в соцсети X.

«Ага, это правильно», — заявил Трамп Орбану в Белом доме.

Перед этим Трамп спросил, считает ли Орбан, что Украина могла бы одержать победу. Премьер Венгрии ответил, что «чудеса могут случаться», при этом развёл руками и улыбнулся.

Напомним, вечером в пятницу по московскому времени в Вашингтоне состоялись переговоры Трампа и Орбана. Глава Белого дома заявил об «очень хорошем шансе» встречи с президентом России Владимиром Путиным в столице Венгрии Будапеште, а также раскрыл, почему не удалось организовать саммит в прошлый раз.