Местные СМИ сообщают, что на территории всей Украины объявлена воздушная тревога

В ночь на субботу, 8 ноября, на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны.

Россия начала наносить удары по объектам инфраструктуры на Украине 10 октября 2022 года. Это произошло спустя два дня после взрыва на Крымском мосту, который был организован украинскими спецслужбами. Целями атак, в частности, становятся предприятия оборонной промышленности, узлы связи и военного управления. В Москве неоднократно подчёркивали, что российские военные избегают нанесения ударов по гражданским объектам, таким как жилые дома и социальная инфраструктура.