Российские военные ликвидировали сержанта Нацгвардии Украины Антона Бондаренко, который отвечал в бригаде «Хартия» за работу с волонтёрами и пиар. Это произошло в селе Липцы Харьковской области, сообщили в российских силовых структурах.

По данным источника РИА «Новости», одной из главных задач Бондаренко было взаимодействие с западными журналистами для формирования негативного образа России в Европе.

В силовых структурах также отмечают, что 13-я бригада НГУ, где служил Бондаренко, стала «прибежищем для различного рода известных личностей». Это объясняется её дислокацией в Липцах, где боевые действия ведутся с наименьшей интенсивностью. Как пишет ТАСС, ранее силовики уже сообщали, что новый командир этой бригады занимается продажей воинских званий.