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Опубликовано 8 ноября 2025, 03:52

Под Харьковом ликвидировали создававшего фейки о РФ чёрного пиарщика Нацгвардии

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Stasia04

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Stasia04

Российские военные ликвидировали сержанта Нацгвардии Украины Антона Бондаренко, который отвечал в бригаде «Хартия» за работу с волонтёрами и пиар. Это произошло в селе Липцы Харьковской области, сообщили в российских силовых структурах.

По данным источника РИА «Новости», одной из главных задач Бондаренко было взаимодействие с западными журналистами для формирования негативного образа России в Европе.

В силовых структурах также отмечают, что 13-я бригада НГУ, где служил Бондаренко, стала «прибежищем для различного рода известных личностей». Это объясняется её дислокацией в Липцах, где боевые действия ведутся с наименьшей интенсивностью. Как пишет ТАСС, ранее силовики уже сообщали, что новый командир этой бригады занимается продажей воинских званий.

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Оперативные материалы о ходе спецоперации — в разделе «СВО» на Life.ru.

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Никита Никонов
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