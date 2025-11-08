Бывший глава аппарата госсекретаря США Колина Пауэлла, полковник Сухопутных войск в отставке Лоуренс Уилкерсон заявил, что понимает причины начала специальной военной операции России. В интервью РИА «Новости» он раскритиковал политику США по продвижению Украины в НАТО, назвав эти действия бессмысленными и опасными.

Уилкерсон, занимавший пост начальника аппарата госсекретаря в 2002-2005 годах, признался, что был против усилий по втягиванию Украины в альянс с 2005 года. По его словам, обе американские администрации — как республиканская, так и демократическая — продолжали эту политику, хотя она создавала экзистенциальную угрозу для России.

Как профессиональный военный, Уилкерсон подчеркнул, что полностью понимает мотивы президента России Владимира Путина в принятии ответных мер.