Немецкий политик признала право России на защиту и обеспечение безопасности
Лидер немецкой партии «Союз Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость» (ССВ) Сара Вагенкнехт заявила о праве России на обеспечение собственной безопасности при игнорировании её законных предупреждений. Политик прокомментировала причины начала специальной военной операции, отметив нежелание Москвы видеть солдат и ракеты НАТО у своих границ.
«Они начали эту (Спецоперацию. — прим. Life.ru.), потому что не хотели, чтобы на их границе были солдаты НАТО, ракеты НАТО», — сказала она в эфире телеканала ZDF.
По её словам, российская сторона неоднократно предупреждала о последствиях расширения альянса на восток, однако страны коллективного Запада проигнорировали эти сигналы.
