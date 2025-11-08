Пассажиры застрявшего у порта Сочи парома из Трабзона готовы вернуться в Турцию

Пассажиры парома Seabridge, совершившего первый за полтора десятилетия рейс из турецкого Трабзона в Сочи, готовы вернуться обратно из-за того, что судно уже третьи сутки не может пришвартоваться в порту Краснодарского края. О своём тяжёлом положении одна из путешественниц рассказала РИА «Новости».

Она также отметила, что вероятнее всего им придётся находиться на борту до понедельника, однако, даже в этот срок ситуация может не решиться. Люди устали болтаться в воде и видят для себя наилучшим исходом на данный момент возвращение в исходную точку. Так, по их мнению, попасть домой можно будет быстрее.