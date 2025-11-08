Россия и США
8 ноября, 11:34

Пассажиры застрявшего у порта Сочи парома из Трабзона готовы вернуться в Турцию

Обложка © ТАСС / Дмитрий Феоктистов

Пассажиры парома Seabridge, совершившего первый за полтора десятилетия рейс из турецкого Трабзона в Сочи, готовы вернуться обратно из-за того, что судно уже третьи сутки не может пришвартоваться в порту Краснодарского края. О своём тяжёлом положении одна из путешественниц рассказала РИА «Новости».

«Мы коллективно решили, что до обеда ждём какую-то информацию, хотя в принципе готовы идти назад в Трабзон», — выразила она общее мнение.

Она также отметила, что вероятнее всего им придётся находиться на борту до понедельника, однако, даже в этот срок ситуация может не решиться. Люди устали болтаться в воде и видят для себя наилучшим исходом на данный момент возвращение в исходную точку. Так, по их мнению, попасть домой можно будет быстрее.

Власти Краснодарского края назвали преждевременным запуск парома Трабзон — Сочи

Возобновлённый маршрут ТрабзонСочи сразу же испытал сложности. После отправления первого за 14 лет парома его прибытие задержали из-за проблем с документами. По этой причине людей не выпустили на землю. Двое суток они находились в море, несмотря на круглосуточный режим работы порта.

Больше материалов о громких инцидентах и расследованиях — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

Вероника Бакумченко
