Первый за 14 лет паром доставит пассажиров из Трабзона в Сочи сегодня вечером

Первый за 14 лет пассажирский паром отправится из Трабзона в Сочи в среду вечером. О готовности рейса и выкупленных билетах сообщил представитель оператора перевозок Liderline Мустафа Чакыр.

«Первые пассажиры уже выкупили забронированные билеты, некоторые едут из других городов Турции специально ради рейса. Паром готов к отправке», — сообщил Чакыр РИА «Новости».

Путь до Сочи займет 12 часов. Рейс перенесли с 29 октября из-за шторма. Судно рассчитано на 450 пассажиров, а его экипаж составляет 25 человек. Перевозка автомобилей паромом в ближайшее время не планируется. Компания будет выполнять два рейса в неделю, а билеты уже бронируют на ноябрь и декабрь. Интерес к маршруту проявляют как россияне, так и турки.

Ранее Life.ru сообщал, что прямое авиасообщение между Россией и Малайзией может быть запущено уже в текущем году. Полеты будут осуществляться силами авиакомпании Red Wings. В настоящее время Минтранс и Росавиация находятся в процессе переговоров с иностранными коллегами, активно работая с авиационными властями других стран.