23 октября, 10:29

Прямые рейсы между Россией и Малайзией могут запустить в 2025 году

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / alenka2194

Прямое авиасообщение между Россией и Малайзией может быть запущено уже в текущем году. Выполнять рейсы будет авиакомпания Red Wings. Об этом заявил заместитель министра транспорта Российской Федерации Владимир Потешкин в ходе своего выступления в Совете Федерации.

«В этом году планируется запуск рейсов и буквально вчера мы проводили с Малайзией двусторонние переговоры. В ближайшей перспективе двух недель планируется МПК с выездом туда, поэтому у нас авиакомпания Red Wings должна начать полеты», — сказал он.

Замминистра также отметил, что при появлении полётов в сообщении с российской столицей, Дальневосточный федеральный округ также будет задействован.

Потешкин пояснил, что Минтранс и Росавиация ведут активную работу с авиационными властями ряда иностранных государств, находясь в постоянном диалоге. Он добавил, что у ведомства имеется чёткое и сложившееся понимание ситуации в Юго-Восточной Азии, а в рамках выстраиваемого диалога открываются и новые регионы.

Замминистра также отметил, что авиакомпании Китая, Вьетнама и КНДР наращивают объёмы перевозок в города Дальневосточного федерального округа, в частности во Владивосток. Он сообщил, что рост перевозок по международным направлениям с территории ДФО составил 90% в 2024 году, а положительная динамика продолжена и в текущем году.

Объявлены сроки возобновления прямых рейсов на Филиппины из двух российских городов

Ранее сообщалось, что китайская авиакомпания China Eastern Airlines готовится к запуску самого протяжённого в мире прямого авиарейса. Маршрут из Шанхая в Буэнос-Айрес займёт 25 часов. Первый полёт на Boeing 777-300 состоится 4 декабря и будет включать двухчасовую остановку в Окленде, Новая Зеландия. Возвращение в Шанхай займёт больше времени – 29 часов, что обусловлено влиянием воздушных потоков.

