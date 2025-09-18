Китайская авиакомпания запустит самый длинный рейс в мире
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dark_Side
Китайская авиакомпания запускает самый длинный прямой рейс в мире продолжительностью 25 часов из Шанхая в Буэнос-Айрес. Об этом сообщает издание South China Morning Post.
Первый полёт на Boeing 777-300 компании China Eastern Airlines запланирован на 4 декабря с двухчасовой транзитной остановкой в новозеландском Окленде. Обратный путь займёт 29 часов из-за особенностей воздушных потоков.
Данный маршрут станет первым в истории авиасообщения между Китаем и Латинской Америкой с пересадкой в Южном полушарии, что исключает необходимость транзита через США или Европу. Рейсы будут выполняться два раза в неделю.
Сегодня стало известно, что турецкий авиаперевозчик Southwind Airlines со второго октября откроет рейсы в краснодарский аэропорт. Это стало возможно после отмены действовавших в Краснодарском крае ограничений на полёты.