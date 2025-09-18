Владимир Путин
Магнитные бури
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
18 сентября, 19:23

Китайская авиакомпания запустит самый длинный рейс в мире

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dark_Side

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dark_Side

Китайская авиакомпания запускает самый длинный прямой рейс в мире продолжительностью 25 часов из Шанхая в Буэнос-Айрес. Об этом сообщает издание South China Morning Post.

Первый полёт на Boeing 777-300 компании China Eastern Airlines запланирован на 4 декабря с двухчасовой транзитной остановкой в новозеландском Окленде. Обратный путь займёт 29 часов из-за особенностей воздушных потоков.

Данный маршрут станет первым в истории авиасообщения между Китаем и Латинской Америкой с пересадкой в Южном полушарии, что исключает необходимость транзита через США или Европу. Рейсы будут выполняться два раза в неделю.

Встретили хлебом и солью: Аэропорт Краснодара принял первый за три года рейс
Встретили хлебом и солью: Аэропорт Краснодара принял первый за три года рейс

Сегодня стало известно, что турецкий авиаперевозчик Southwind Airlines со второго октября откроет рейсы в краснодарский аэропорт. Это стало возможно после отмены действовавших в Краснодарском крае ограничений на полёты.

BannerImage
Юрий Лысенко
  • Новости
  • Китай
  • Авиаперелеты
  • Аргентина
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar