Владимир Путин
Магнитные бури
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
17 сентября, 22:07

Турецкая авиакомпания Southwind Airlines запускает рейсы в Краснодар с октября

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Турецкая авиакомпания Southwind Airlines объявила о запуске полётной программы в воздушную гавань Краснодара, которая начнётся 2 октября. Об этом сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР). Решение стало возможным после снятия ограничений на полёты в регионе.

«Вслед за Azur air полёты в Анталью из Краснодара анонсировала Southwind Airlines», — говорится в сообщении АТОР.

Израиль запустит прямые авиарейсы из Тель-Авива в Краснодар
Израиль запустит прямые авиарейсы из Тель-Авива в Краснодар

Напомним, что аэропорт Краснодара начал работу 11 сентября. Воздушная гавань была закрыта в 2022 году для обеспечения безопасности полётов после начала специальной военной операции. Первый рейс после открытия аэропорт принял 17 сентября. Самолёт из Москвы приземлился с опережением графика, а пассажиров встретили по кубанской традиции с народными мелодиями и караваем.

BannerImage
Антон Голыбин
  • Новости
  • Турция
  • Общество
  • Краснодарский край
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar