Турецкая авиакомпания Southwind Airlines запускает рейсы в Краснодар с октября

Турецкая авиакомпания Southwind Airlines объявила о запуске полётной программы в воздушную гавань Краснодара, которая начнётся 2 октября. Об этом сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР). Решение стало возможным после снятия ограничений на полёты в регионе.

Напомним, что аэропорт Краснодара начал работу 11 сентября. Воздушная гавань была закрыта в 2022 году для обеспечения безопасности полётов после начала специальной военной операции. Первый рейс после открытия аэропорт принял 17 сентября. Самолёт из Москвы приземлился с опережением графика, а пассажиров встретили по кубанской традиции с народными мелодиями и караваем.