17 сентября, 19:21

Израиль запустит прямые авиарейсы из Тель-Авива в Краснодар

Обложка © Freepik / Kireyonok_Yuliya

Израиль планирует организовать прямое авиасообщение между Тель-Авивом и Краснодаром. Об этом в среду, 17 сентября, заявила руководитель представительства Министерства туризма Израиля в Российской Федерации Ксения Воронцова, слова которой приводит ТАСС.

«Планируется запуск рейсов Тель-Авив — Краснодар», — заявила Воронцова. Она добавила, что еженедельно выполняется 32 прямых авиарейса из России в Израиль.

Напомним, утром 11 сентября аэропорт Краснодара возобновил работу. Воздушная гавань была закрыта в 2022 году после начала специальной военной операции для обеспечения безопасности полётов. 17 сентября аэропорт принял первый рейс после возобновления работы. Самолёт из Москвы приземлился с опережением графика, а пассажиров встретили по кубанской традиции — с народными мелодиями и караваем.

