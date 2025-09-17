Израиль запустит прямые авиарейсы из Тель-Авива в Краснодар

Израиль планирует организовать прямое авиасообщение между Тель-Авивом и Краснодаром. Об этом в среду, 17 сентября, заявила руководитель представительства Министерства туризма Израиля в Российской Федерации Ксения Воронцова, слова которой приводит ТАСС.

Напомним, утром 11 сентября аэропорт Краснодара возобновил работу. Воздушная гавань была закрыта в 2022 году после начала специальной военной операции для обеспечения безопасности полётов. 17 сентября аэропорт принял первый рейс после возобновления работы. Самолёт из Москвы приземлился с опережением графика, а пассажиров встретили по кубанской традиции — с народными мелодиями и караваем.