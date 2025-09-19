Объявлены сроки возобновления прямых рейсов на Филиппины из двух российских городов

Прямое авиасообщение между Россией и Филиппинами будет восстановлено уже в октябре этого года. Об этом сообщил заместитель главы Минпромторга России Алексей Груздев на пленарном заседании совместной российско-филиппинской комиссии.

«Хотел бы поприветствовать возобновление прямых авиаперелётов между нашими странами. Говорили о том, что уже в скором будущем, в октябре текущего года, планируется первые рейсы из двух российских городов на Филиппины», — сказал замминистра, объяснив, что это особенно важно для развития туризма и наращивания взаимного турпотока.